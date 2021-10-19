Колишній чемпіон світу в комі після страшного нокауту в щелепу: відео

Колишній чемпіон світу з Мексики Мойзес Фуентес невдало повернувся у ринг та зазнав третьої поспіль поразки нокаутом. Цього разу внаслідок нокауту Фуентес опинився на межі життя та смерті.

У суботу, 16 жовтня, Фуентес вийшов у ринг вперше за три роки. 19-річний Девід Куельяр з Мексики виграв свій 20-й бій, відправивши суперника у нокаут вже у 6-у раунді.

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Фуентес пропустив комбінацію з двох ударів, яка завершилася неприємним "пострілом" у щелепу. Боксер впав на ринг, втративши свідомість.

Відео нокауту

Після поєдинку Мойзеса Фуентеса госпіталізували. Лікарі виявили в боксера згусток крові в мозку та помістили у медичну кому.

Що відомо про стан боксера

Освальдо Кучле, промоутер мексиканця, повідомив, що Фуентесу успішно провели операцію. Проте, 34-річний Мойзес досі в комі.

Операція пройшла добре. Ми віримо, що отримаємо більше інформацію у наступні кілька днів. Наступні 72 годин стануть вирішальними у контексті того, щоб побачити, як він буде одужувати після виливу у мозок. Зараз він у стабільному стані. Поки що немає про що говорити, лише чекати та дивитися, як він через усе це пройде,

– розповів промоутер.