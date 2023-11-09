"В історії спорту немає такого бійця": колишній чемпіон назвав Усика найкращим боксером світу

Олександр Усик протягом своєї великої боксерської кар'єри досягнув неймовірних результатів. Він став олімпійським чемпіоном, абсолютом у важкій вазі та перебуває за крок від того, щоб стати першим в історії хевівейту абсолютним чемпіоном, який володітиме одразу чотирма поясами.

Одним із тих, хто особисто зміг оцінити крутість Олександра Усика став колишній чемпіон світу Тоні Белью. Британець виходив у ринг проти українця, щоб спробувати забрати у того всі чемпіонські титули у крузервейті, проте без успіху.

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Белью вважає Усика найкращим в історії

Белью програв той бій нокаутом та закінчив кар'єру, а Усик перейшов у надважку вагу. Після цього британець завжди з повагою відгукується про українського чемпіона.

Тоні відповів на запитання, кого він вважає найкращим боксером в історії важкої ваги, і Белью без вагань заявив, що це Усик та порівняв його з іншим великим чемпіоном.

Цей хлопчина – найкращий боєць важкої ваги в історії. В історії спорту немає такого бійця крузервейту, який би переміг Олександра Усика, мені все одно, хто ти. Евандер Холіфілд його б розгадав, але не впіймав би,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що свій наступний бій Олександр Усик має провести вже найближчими місяцями. Офіційної дати битви проти Тайсона Ф'юрі поки немає, але очікується, що вона відбудеться у січні – лютому 2024 року.