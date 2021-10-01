"На коліна перед його величністю": фанати Легії "потролили" футболістів Лестера за підтримку BLM

Польська Легія у другому турі Ліги Європи приймала вдома англійський Лестер. Польські фанати по особливому підготувалися до цього матчу.

Перед початком матчу за воротами на трибунах був розтягнутий величезний банер. Окрім зображення, під ним був підпис Kneel before his majesty (На коліна перед його величністю).

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Так вийшло, що цей банер з написом був розтягнутий перед початком матчу, коли футболісти Лестера стали на одне коліно в підтримку руху Black Lives Matter. Гравці польського клубу на коліно не вставали.



Банер фанатів Легії перед матчем з Лестером / Фото twitter.com/Stadionowi

Варто відзначити, що за Легію виступає півзахисник збірної України Ігор Харатін. В цьому матчі він відіграв усі 90 хвилин.

Сам матч закінчився перемогою Легії з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчі забив Емрелі на 31-й хвилині.

Відеоогляд матчу Легія – Лестер