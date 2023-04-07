Кожна копійка прискорює перемогу: коли ж вже Україна отримає кошти з продажу Челсі

Кошти з продажу лондонського Челсі мали надійти на допомогу Україні у війні проти Росії. Проте виникли певін затримки та скландощі.

Благодійний фонд, який створюється для допомоги Україні, майже готовий до роботи p 2,34 мільярда фунтів стерлінгів у вигляді доходів від продажу Романом Абрамовичем Челсі. Проте затвердження цього урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

Варте уваги Зідан, Анчелотті, Лам та інші: легенди футболу сформують авторитетний орган УЄФА

Довічні проблеми допомоги

Російський бізнесмен Роман Абрамович продав лондонський футбольний клуб американцю Тодду Болі за 4,25 мільярда фунтів. Це сталося після того, як Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти нього за його зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Майже рік після продажу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку Великобританії, які так і не потрапили в Україну.

ЄС надав відповідним сторонам юридичну чіткість щодо того, як застосовуються санкції. Висока вартість продажу Челсі символізувала ще й те, що Абрамович не отримав вигоди від продажу клуба. Роман сам запропонував створити благодійний фонд та вказав, аби кошти від угоди перейшли жертвам війни в Україні. У заяві уряду Великої Британії в травні минулого року говориться, що кошти будуть зберігатися на рахунку в британському банку для "використання в гуманітарних цілях в Україні".

Майк Пенроуз, колишній виконавчий директор Unicef у Великобританії, який виконує обов’язки генерального директора нового фонду, сказав що його команда завершила всі документи, необхідні для створення фонду. А також склала міжнародний короткий список кандидатів до правління з семи членів. Він відмовився розголошувати імена, сказавши, що це люди, які тривалий час працюють у благодійному секторі.

Ми готові до роботи, і ми просто чекаємо на схвалення. Ми не будемо приймати жодних рішень, поки не дізнаємося, що гроші надійдуть. Існують складності та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великобританією та ЄС, так і всередині Великобританії,

– сказав Пенроуз.

Минулого року уряд Великої Британії виділив близько 200 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат, пов’язаних зі створенням благодійної організації. Також для найми експертів для розробки плану використання коштів. За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проектах, які підтримують медичні та освітні програми, а також програми надання притулку для українців.

Практичні аспекти пожертвування виявилися дуже складними, тому ще потрібно подолати кілька перешкод, перш ніж Україна зможе отримати будь-яку частину грошей, та от не дуже зрозуміло, коли це станеться. Уряд Великої Британії був близький до того, щоб передати виручені кошти фонду. До того ж, створюється незалежний фонд для управління та розподілу коштів Абрамовича. ЄС вивчають способи арешту заморожених російських активів і використання їх для сприяння відбудові України.

ЄС нещодавно запровадив зобов’язання щодо звітності, і його закони дозволяють йому інвестувати знерухомлені активи російського центрального банку, щоб допомогти Києву. Але застосування подібного механізму до активів підсанкційних фізичних та юридичних осіб може бути проблематичним, оскільки обмеження призначені як тимчасові.