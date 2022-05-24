Коли я тримаю прапор України в руках – це незабутні емоції, – Зінченко про чемпіонство в АПЛ

Український футболіст Олександр Зінченко здобув своє четверте чемпіонство в АПЛ. Гравець Манчестер Сіті поділився своїми емоціями.

Зінченко: Не знаю, чи буду я корисним для своєї країни з автоматом в руках

22-го травня Манчестер Сіті виборов звання чемпіона Англії у матчі проти Астон Вілли. Зусиль до перемоги доклав також український футболіст, який з 2016 року виступає за "містян".

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Незабутні емоції, але я не можу довго радіти, тому що я живу з ситуацією, яка зараз в нашій країні. Такі моменти швидко пролітають. Так, ми виграли титул АПЛ, який дуже важливий для клубу та мене, але я не можу довго радіти, тому що завжди думаю про наших людей, про українців, про Україну. Всією душею та серцем переживаю за них. Зараз вже всі клубні справи позаду, треба перемикатися на збірну та робити свою справу,

– сказав Олександр.

Футболіст розповів про та своє нинішнє життя поза футболом.

"На це питання дуже добре відповів Андрій Шевченко. Я тримав автомат в руках 1-2 рази. Я не знаю, чи буду я корисним для своєї країни з автоматом в руках, але я відчуваю, що моя місія – це говорити разом зі своєю аудиторією, яку я маю в інстаграмі. Я повинен говорити усьому світові, показувати та висвітлювати все, що відбувається в Україні.

Я дуже пишаюся, що я – українець. Коли я тримаю прапор України в руках чи вкриваю ним свою спину – це незабутні емоції. Це те, що потрібно робити кожному українцю, який прославляє нашу країну в кожному куточку світу", – наголосив Зінченко.

Статистика Зінченка у нинішньому сезоні