Злива зірвала чвертьфінали WTA 500 в Сеулі: відома нова дата протистояння Костюк із Шнайдер

Марта Костюк успішно виступає на хардовому тенісному турнірі WTA 500 в Південній Кореї. Чвертьфінальні поєдинки змагань в Сеулі було перенесено через несприятливі погодні умови.

22-річна українська cпортсменка 20 вересня повинна була змагатись у чвертьфіналі турніру Жіночої тенісної асоціації. Поєдинок із "нейтральною" Діаною Шнайдер було перенесено через дощ, повідомляє 24 канал.

Читайте також Дуже жарко, – Костюк поділилась емоціями після перемоги над Вотсон у Сеулі

Коли відбудеться чвертьфінальний поєдинок Марти Костюк

Повідомляють, що усі чвертьфінальні матчі хардового тенісного турніру WTA 500 в Сеулі було перенесено через дощ. Нова дата проведення – 21 вересня.

Окрім цього, було прийнято рішення у цей же день провести півфінальні поєдинки тенісного турніру. Підкреслимо, що Марта Костюк і Діана Шнайдер вийдуть на корт другими на поле Grandstand.

Чвертьфінальний поєдинок між українкою та "нейтральною" тенісисткою відбудеться після протистояння Вікторії Томової та Вероніки Кудерметової. Орієнтовний час матчу – о 7:30 ранку за київським часом.

Нагадаємо, що на шляху до чвертьфіналу південнокорейського WTA 500 Марта Костюк здолала у першому колі Аранчу Рус, а у другому раунді розгромила Гезер Вотсон.