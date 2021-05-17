Коли українські клуби стартують в єврокубках

Україну на міжнародній арені представлятимуть п'ять клубів – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. І вони зіграють у трьох турнірах – Лізі чемпіонів, Лізі Європи та новоствореній Лізі конференцій.

Динамо

Як чемпіон України, кияни потрапили напряму в груповий етап Ліги чемпіонів. Тож вони оминули кваліфікацію. І свій перший матч зіграють останніми серед українських клубів.

Жеребкування: 26 серпня

Перший матч: 14/15 вересня

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Шахтар

Натомість "гірники" будуть змушені долати сито кваліфікації Ліги чемпіонів. Починатиме з третього кваліфікаційного раунду. У випадку його проходження – раунд плей-офф. Шахтар буде сіяних в обох раундах.

У випадку поразки в будь-якому з цих раундів, Шахтар потрапить до групового етапу Ліги Європи.

Жеребкування: 19 липня

Матчі: 3/4 та 10 серпня

Зоря

Ще в минулому сезоні перемога в Кубку України або третє місце в чемпіонаті давало пряму путівку в груповий етап Ліги Європи. Та з цього сезону внесли зміни, і бронзовий призер УПЛ змушений стартувати в плей-офф кваліфікації ЛЄ.

У випадку успішного проходження – місце в групі Ліги Європи. Якщо ж ні, то без єврокубків Зоря не залишиться – потрапить в групу Ліги конференцій.

Жеребкування: 2 серпня

Матчі: 19 та 26 серпня

Колос

Команда з Ковалівки другий рік поспіль зіграє в єврокубках. Та якщо в минулому сезоні це була Ліга Європи (хоч і кваліфікаційний раунд), то в цьому сезоні – Ліга конференцій (але теж кваліфікаційний раунд). Це новий турнір, який створений для того, щоб більше команд зіграли в єврокубках. От тільки від цього кількість українських команд на міжнародній арені не збільшилась – в нас і далі квота у п'ять клубів.

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Колос стартує з третього кваліфікаційного раунду.

Жеребкування: 19 липня

Матчі: 5 та 12 серпня

Ворскла

Полтавський клуб першим серед українців стартує в єврокубках. Команді випало зіграти у кваліфікації Ліги конференцій, починаючи з другого кваліфікаційного раунду.