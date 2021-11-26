Коли Україна зіграє проти Шотландії в плей-офф відбору на чемпіонат світу: дата матчу

Збірна України дізналася суперника у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Це збірна Шотландії. А матч для українців буде на виїзді.

Перший суперник – Шотландія

За новими правилами плей-офф командам слід пройти двох суперників, щоб отримати путівку на Мундіаль.

Першим суперником для збірної України стала Шотландія. Матч відбудеться на виїзді 24 березня.

Детальніше Україна зіграє проти Шотландії у плей-офф відбору на чемпіонат світу

Якщо Україна переможе в цьому матчі, то у фіналі плей-офф зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія. Цей матч відбудеться 29 березня. Однак місце проведення цього матчу визначатимуться додатковим жеребкуванням.

Результати жеребкування

Загалом три путівки на Мундіаль розіграють 12 команд. Спочатку вони проведуть півфінальні поєдинки, а переможці зустрінуться у фіналі.

Шлях A

Переможець пари Шотландія/Україна – Переможець пари Уельс/Австрія

Шлях B

Переможець пари Росія/Польща – Переможець пари Швеція/Чехія

Шлях C

Переможець пари Італія/Північна Македонія – Переможець пари Португалія/Туреччина

Переможці фіналів отримають путівки до Катару. Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада по 18 грудня 2022 року.