Відомий коментатор назвав термін повернення лідера Динамо на футбольне поле

Микола Шапаренко продовжує відновлюватись від ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна, яке отримав у розташуванні збірної України ще у вересні. Незабаром футболіст повернеться до улюбленої гри мільйонів.

Наразі у Шапаренка в кар'єрі настала темна смуга. Микола лише на початку травня 2023-го повернувся у гру після орієнтовно 8-місячної перерви, яка пішла на операцію та відновлення футболіста після розриву "хрестів".

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Переслідують травми

У вересні півзахисник Динамо знову вилетів із обойми через чергове ушкодження, яке отримав у розташуванні збірної України. Через неї він не зможе допомогти команді Сергія Реброва й у жовтневих поєдинках у відборі до Євро-2024.

Відомий коментатор та блогер Віктор Вацко назвав термін повернення Шапаренка на футбольне поле. Очікується, що Микола повернеться у загальну групу киян після матчів національних команд у жовтні.

За спиною Шапаренка вже 28 матчів за збірну України (1 м'яч).

Поміж травмами Шапаренко таки встиг провести 7 матчів у цьому сезоні-2023/2024 у футболці "біло-синіх", у яких навіть забив один гол та віддав один асист.

Відзначимо, що ще до перерви у чемпіонаті Динамо проведе виїзний поєдинок проти житомирського Полісся. Після чого збірники візьмуть курс у чеську Прагу, де вже 8 жовтня свій збір розпочинає головна команда країни. Нагадаємо, що 14 жовтня українці приймуть Північну Македонію, а вже 17 жовтня зіграють на виїзді проти Мальти.

Вже після жовтневих матчів "синьо-жовтих" першим суперником Динамо буде Дніпро-1. Для киян це буде домашня зустріч, як відбудеться 21 жовтня. Не виключено, що вже у цьому поєдинку Шапаренко потрапить у заявку "біло-синіх", якщо все піде, як треба.