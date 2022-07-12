Міністр молоді та спорту України назвав дату старту нового сезону УПЛ

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, коли все ж таки стартує новий сезон УПЛ. Турнір відбудеться на території країни.

Новий сезон стартує 23 серпня

За інформацією Гутцайта, чемпіонат України розпочнеться 23 серпня. Новий сезон відіграють на території країни, матчі відбудуться без глядачів.

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"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора.

Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки. Безпека – передусім!", – зазначив міністр.

"Українці — нація переможців"

Поблизу стадіонів мають бути укриття, у разі повітряної тривоги, футболісти та тренерський штаб має негайно перейти в сховище.

Біля стадіонів обов’язкова наявність облаштованого за всіма стандартами місця для укриття. Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться – футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС,

– йдеться у повідомленні.

"Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці — нація переможців!", –додав Гутцайт.

Через повномасштабне вторгнення Росії чемпіонат України сезону-2021/2022 було достроково закінчено. Команди зіграли лише одне коло турніру.