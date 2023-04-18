У стилі Арестовича: журналіст назвав термін, коли Ребров офіційно може очолити збірну України
Джерело:Вацко Live
Збірна України з футболу чекає на нового головного тренера перед наступним матчем відбору на Євро-2024. Чуток про Сергія Реброва з кожним днем стає все більше.
Блогер Віктор Вацко додав інтриги у тему сватання Сергія Реброва до керма збірної України. Відомий коментатор заявив, що начебто УАФ вже домовилась із 48-річним наставником.
До теми В ОАЕ інтригують новими чутками: УАФ пропонує Реброву 10-річний контракт
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
Вацко назвав термін, коли Українська асоціація футболу зможе офіційно оголосити про підписання контракту з Ребровим, який наразі очолює Аль-Айн.
"Маю інформацію з нашого футбольного капітолія, що Андрій Васильович Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились. І підсумковий етап, наскільки я зрозумів – юридично-економічні нюанси контрактів іспанських помічників Реброва. Я думаю, що все це незабаром буде фіналізовано", – розповів блогер.
Також Вацко назвав тривалість контракту Реброва з УАФ. І це далеко не 10 років, як говорили журналісти в ОАЕ.
Наші футбольні очільники очікують, що 2 – 3 тижні і про все можна буде оголошувати вже офіційно, тобто все буде підписано. Мова іде про два цикли – до Євро-2024 та до ЧС-2026,
– додав Вацко.
ЗМІ дав вже сватають Реброва у збірну України після відходу Олекандра Петракова. У минулому матчі проти Англії (2:0) "синьо-жовтими" керував Руслан Ротань.
Також преса зробила інформаційний вкид про Славена Біліча, але українські журналісти швидко розвіяли чути про хорвата, який незабаром може очолити турецький Трабзонспор.
- Нагадаємо, що у Сергія Станіславовича є угода з Аль-Айном до кінця поточного сезону-2022/2023, яке очолює з літа 2021-го року.
- Нинішній клуб українця йде на 2-му місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 44 бали. До лідера Шабаб Аль-Ахлі відставання у 5 балів.