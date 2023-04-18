У стилі Арестовича: журналіст назвав термін, коли Ребров офіційно може очолити збірну України

Збірна України з футболу чекає на нового головного тренера перед наступним матчем відбору на Євро-2024. Чуток про Сергія Реброва з кожним днем стає все більше.

Блогер Віктор Вацко додав інтриги у тему сватання Сергія Реброва до керма збірної України. Відомий коментатор заявив, що начебто УАФ вже домовилась із 48-річним наставником.

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Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились

Вацко назвав термін, коли Українська асоціація футболу зможе офіційно оголосити про підписання контракту з Ребровим, який наразі очолює Аль-Айн.

"Маю інформацію з нашого футбольного капітолія, що Андрій Васильович Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились. І підсумковий етап, наскільки я зрозумів – юридично-економічні нюанси контрактів іспанських помічників Реброва. Я думаю, що все це незабаром буде фіналізовано", – розповів блогер.

Також Вацко назвав тривалість контракту Реброва з УАФ. І це далеко не 10 років, як говорили журналісти в ОАЕ.

Наші футбольні очільники очікують, що 2 – 3 тижні і про все можна буде оголошувати вже офіційно, тобто все буде підписано. Мова іде про два цикли – до Євро-2024 та до ЧС-2026,

– додав Вацко.

ЗМІ дав вже сватають Реброва у збірну України після відходу Олекандра Петракова. У минулому матчі проти Англії (2:0) "синьо-жовтими" керував Руслан Ротань.

Також преса зробила інформаційний вкид про Славена Біліча, але українські журналісти швидко розвіяли чути про хорвата, який незабаром може очолити турецький Трабзонспор.

Нагадаємо, що у Сергія Станіславовича є угода з Аль-Айном до кінця поточного сезону-2022/2023, яке очолює з літа 2021-го року.

Нинішній клуб українця йде на 2-му місці у Про-лізі ОАЕ, маючи у своєму активі 44 бали. До лідера Шабаб Аль-Ахлі відставання у 5 балів.

До слова. Наступний матч у відборі на Євро-2024 збірна України проведе 16 червня. Суперником "синьо-жовтих" буде Північна Македонія.