Євро-2024 в Німеччині: коли стартує континентальний турнір за участю збірної України

Національна збірна України вчетверте у своїй історії завоювала право виступити на чемпіонаті Європи. З розкладом матчів, а також складом груп можна ознайомитися в нашому матеріалі.

Команда Сергія Реброва успішно подолала плей-оф раунд та кваліфікувалася на Євро-2024. У фінальному матчі збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:1, пише 24 Канал.

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Коли починається Євро-2024

Чемпіонат Європи 2024 з футболу прийматиме Німеччина. 14 червня 2024 року в Мюнхені матчем господарів та Шотландії розпочнеться континентальний турнір. Цей поєдинок відбудеться в рамках групи А.

У статусі чинного чемпіона Європи турнір розпочне збірна Італії. "Скуадра адзурра" перший поєдинок зіграє 15 червня проти Албанії.

Збірна України за результатом жеребкування потрапила до квартету E, де суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. Свій турнірний шлях команда Реброва розпочне 17 червня.

За титул чемпіона Європи змагатимуться 24 збірні, які розподілені на шість груп.

Склад учасників групового турніру

Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.

Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна .

. Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.

Збірна України матчі групового раунду зіграє 17, 21 та 26 червня.

Календар матчів збірної України

17 червня (понеділок), 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)

(Мюнхен) 21 червня (п'ятниця), 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)

(Дюссельдорф) 26 червня (вівторок), 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)

Стадія плей-оф розпочнеться з 1/8 фіналу, до якої кваліфікуються команди, що фінішували в групі на 1 та 2 місцях, а також чотири найкращі збірні з третього місця.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 29 червня – 2 липня, чвертьфінали заплановані на 5 та 6 липня, а півфінали – 9 та 10 липня.

Переможець Євро-2024 визначиться 14 липня у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.