Євро-2024 в Німеччині: коли стартує континентальний турнір за участю збірної України
Національна збірна України вчетверте у своїй історії завоювала право виступити на чемпіонаті Європи. З розкладом матчів, а також складом груп можна ознайомитися в нашому матеріалі.
Команда Сергія Реброва успішно подолала плей-оф раунд та кваліфікувалася на Євро-2024. У фінальному матчі збірна України перемогла Ісландію з рахунком 2:1, пише 24 Канал.
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Коли починається Євро-2024
Чемпіонат Європи 2024 з футболу прийматиме Німеччина. 14 червня 2024 року в Мюнхені матчем господарів та Шотландії розпочнеться континентальний турнір. Цей поєдинок відбудеться в рамках групи А.
У статусі чинного чемпіона Європи турнір розпочне збірна Італії. "Скуадра адзурра" перший поєдинок зіграє 15 червня проти Албанії.
Збірна України за результатом жеребкування потрапила до квартету E, де суперниками "синьо-жовтих" будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. Свій турнірний шлях команда Реброва розпочне 17 червня.
За титул чемпіона Європи змагатимуться 24 збірні, які розподілені на шість груп.
Склад учасників групового турніру
- Група А: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.
- Група В: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.
- Група С: Словенія, Данія, Сербія, Англія.
- Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція.
- Група Е: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна.
- Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія.
Збірна України матчі групового раунду зіграє 17, 21 та 26 червня.
Календар матчів збірної України
- 17 червня (понеділок), 16:00. Румунія – Україна (Мюнхен)
- 21 червня (п'ятниця), 16:00. Словаччина – Україна (Дюссельдорф)
- 26 червня (вівторок), 19:00. Україна – Бельгія (Штутгарт)
Стадія плей-оф розпочнеться з 1/8 фіналу, до якої кваліфікуються команди, що фінішували в групі на 1 та 2 місцях, а також чотири найкращі збірні з третього місця.
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 29 червня – 2 липня, чвертьфінали заплановані на 5 та 6 липня, а півфінали – 9 та 10 липня.
Переможець Євро-2024 визначиться 14 липня у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.