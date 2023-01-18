Мудрик готовий засмутити Клоппа: коли українець може дебютувати за Челсі

Михайло вже звикся із статусом гравця лондонців і рветься у бій за нову команду. Втім, є ймовірність, що дебюту доведеться чекати аж до лютого.

У неділю, 15 січня, Челсі оголосив про підписання хавбека Шахтаря Михайла Мудрика. Лондонці не пошкодували 70 мільйонів євро на гравця, та і ще до 30 мільйонів може бути виплачено бонусами.

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Втім навіть попри такий цінник українцю не гарантоване місце у стартовому складі, пише 24 канал. Зараз же у Челсі намітився дефіцит гравців атаки – Стерлінг та Пулішич травмовані, а Феліш відбуває дискваліфікацію після вилучення у дебютному поєдинку.

Коли дебютує Мудрик

Тому цілком вірогідно, що Михайло вийде на поле вже у найближчому матчі "синіх". Пройде він вже у суботу, 21 січня, коли підопічні Поттера зіграють в гостях проти Ліверпуля. Якщо ж ні, то дебюту за Челсі Мудрику доведеться чекати більше двох тижнів.

Розклад найближчіх матчів Челсі:

ДАТА ЧАС (за Києвом) СУПЕРНИК ДЕ ЗІГРАЄ ТУРНІР 21 січня 14:30 Ліверпуль виїзд АПЛ 3 лютого 22:00 Фулхем вдома АПЛ 11 лютого 14:30 Вест Хем виїзд АПЛ 15 лютого 22:00 Боруссія Д виїзд Ліга чемпіонів 18 лютого 17:00 Саутгемптон вдома АПЛ

Криза в Челсі

Челсі вже вилетів як з Кубка ліги, так і Кубка Англії. В чемпіонаті "сині" поки розчаровують. Команда Грема Поттера йде аж на 10 сходинці, відстаючи від топ-четвірки на десять очок.

У Лізі чемпіонів лондонці посіли перше місце в групі з Міланом, Зальцбургом та загребським Динамо. В 1/8 фіналу Челсі буде протистояти дортмундській Боруссії.

. Трансфер Мудрика – п'ятий найдорожчий трансфер Челсі на вхід. Більше віддавали лише за Кепу Аррісабалагу, Веслі Фофана, Кая Гаверца (по 80 мільйонів), а також Ромелу Лукаку (113 мільйонів).