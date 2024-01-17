Піду додому без жодних проблем, – Хаві розкрив умову, за якої покине Барселону

Каталонська Барселона непереконливо виступає у поточному сезоні-2023/2024. Клуб, з яким було за щастя зіграти бодай внічию будь-якому супернику, тепер переживає не найкращі часи.

Барселона, то завдає нищівних поразок, то хочеться просто забути гру "блаугранас". Хаві ніяк не вдається вирівняти гру своєї команди у сезоні, яка схоже, дещо розчарувалась у роботі головного тренера та клубної легенди.

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Хаві заговорив про відхід із Барселони

Була навіть інформація, що Хаві втратив довіру у роздягальні команди. У ЗМІ заговорити про тренера, який може стати наступником легенди Барселони. Ним може стати нинішній наставник Жирони та відкриття Ла Ліги Мічел Санчес, який вже декілька разів контактував із "блаугранас". Перемовини ведуться.

На тлі усіх чуток Хаві й сам заговорив про свій відхід із тренерського крісла команди. Легенда каталонського клубу назвав умову, за якої покине Барселону без жодних претензій та проблем.

Колишній маестро центра поля пригадав, як розпочинався його тренерський шлях у Барселоні: "Дозвольте мені пояснити. Керівництво Барселони приїхало в Катар, щоб підписати зі мною контракт, і сказали мені, що мета – фінішувати четвертими, а ми фінішували другими".

Хаві розповів, яке завдання отримала команда на сезон-2023/2024.

На цей сезон метою було виграти титули та кваліфікуватися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми все ще можемо це зробити. Я вже перепросив. Ми набагато ближче до успіху, ніж до невдачі. Це моя реальність. Те, що за її межами, я не контролюю. Як тільки мені скажуть, що я – проблема для Барселони, то піду. Президент, Деку та гравці це знають. У той день, коли вони відчують, що не додаю команді, тоді я піду додому без жодних проблем,

– зізнався Хаві.

Відзначимо, що після 19-ти зіграних матчів Барселона йде 4-ю, набравши 41 бал. Стільки ж очок у третього Атлетіка Більбао. 14 січня "блаугранас" без шансів програли у фіналі Суперкубка Іспанії мадридському Реалу 4:1. Андрій Лунін провів чудовий матч.

Вже 18 січня команда Хаві зіграє в 1/8 фіналу Кубка Короля проти скромного Уніоністаса де Саламанка (старт о 20:30 за київським часом).

Тренерська кар'єра Хаві у Барселоні