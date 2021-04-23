Ще не виграли, а вже нагороджують: стало відомо, коли Динамо отримає золоті медалі УПЛ

У неділю, 25 квітня, в матчі 23 туру УПЛ київське Динамо зустрінеться з Інгульцем у Києві. У разі успішного результату в грі на "Олімпійському", динамівці за три тури до фінішу чемпіонату виграють чемпіонський титул.

УПЛ і УАФ планують привітати киян із завоюванням золотих медалей відразу після матчу з Інгульцем. Для цього вже ведеться підготовча робота, а на сам матч очікується приїзд виконавчого директора УПЛ Євгена Дикого і першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова.

Дивіться також Навіть якщо Динамо виграє Лігу чемпіонів – з трибун лунатиме "Lucescu, Go Away", – заява ультрас

Після фінального свистка на стадіоні буде встановлено чемпіонський подіум, очікується святковий феєрверк, а новоспеченим чемпіонам підготують спеціальні футболки "Динамо-чемпіон" і золоті медалі.

Крім того, транслятор матчу в разі перемоги киян планує продовжити трансляцію після фінального свистка, щоб показати в прямому ефірі нагородження Динамо чемпіонським титулом.