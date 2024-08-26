Український футболіст виграв трофей престижного заокеанського кубку

Українські футболісти грають не тільки в рідному чемпіонаті або у європейських лігах. Деякі взагалі вирушили за океан, щоб здобувати трофеї та перемагати.

Євген Чеберко, український захисник Коламбус Крю, разом з командою тріумфував у престижному за океанському турнірі. В Кубку ліг беруть участь клуби з МЛС та чемпіонату Мексики, повідомляє 24 канал.

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Тріумф українця в Кубку ліг

У вирішальному протистоянні колектив з Огайо переміг однойменний клуб з "міста ангелів" – Лос-Анджелес. Матч закінчився 3:1 на користь команди Чеберка.

Українець розпочав фінальну гру на лаві запасних. На 75-й хвилині коуч Коламбуса вирішив змінити Руді Камачо та випустив у центральну ланку оборони – Євгена Чеберека.

На 45-й хвилині Кучо Ернандес вивів Крю вперед, але на 57-й Жиру зрівняв рахунок. У підсумку команда з Огайо змогла відзначитись ще двома голами у компенсований час і вигризти трофей Кубку ліг.

Відеоогляд матчу Коламбус Крю – Лос-Анджелес:

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу цього турніру Коламбус Крю разом з Чеберком вибили зірковий Інтер Маямі Сергія Ордеця. У минулому сезоні у фіналі Кубку Ліг також зустрічались ці команди, тоді Крю перемогли Лос-Анджелес – 2:1.

Команди, які зайняли перші три місця у цьому змаганні, автоматично проходять у Кубок чемпіонів КОНКАКАФ.