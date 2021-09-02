Коль здобув друге "срібло" у Токіо: плавці принесли Україні вже 38 медалей на Паралімпіаді

Антон Коль – дворазовий призер Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець вдруге поспіль фінішував другим.

Другий срібний заплив Коля

Антон Коль представляв України у класі S1 на дистанції 50 метрів на спині. Плавець приніс Україні 82 медаль у Токіо.

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31-річний спортсмен подолав дистанцію з другим часом (1:13.78). Паралімпійським чемпіоном став Іяд Шабалі з Ізраїлю. Трійку лідерів замкнув італієць Франческо Беттелла.

Для Коля ця срібна медаль стала вже другою у Японії. До цього Антон підійнявся на другу сходинку п'єдесталу на дистанції 100 метрів на спині у класі S1. Загалом у його кар'єрі вже чотири паралімпійські нагороди (дві "бронзи" у Ріо-2016).