Калініна з яскравої перемоги стартувала на Australian Open: попереду чемпіонка Вімблдону

Ще одна українка Ангеліна Калініна пройшла перший раунд основної сітки Australian Open-2023. Перша ракетка України переграла американку Коко Вандевеге.

Коко Вандевеге (США) – Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (3:6, 1:6)

Лише 1 година 15 хвилин вистачило українській тенісистці, щоб пройти в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Вандевеге змогла взяти у Калініної лише 4 гейми за увесь матч, пише 24 канал.

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Перший гейм був одним із найтривалішим у стартовому сеті. Затяжний розіграш на подачі американки закінчився на користь Вандевеге 1:0. Ключовим момент першої партії став п'ятий гейм за рахунку 2:2. Калініна забрала подачу суперниці та вперше у другому сеті повела у рахунку 2:3.

Однак захистити свою подачу Калініна у наступному геймі не змогла. Знову рахунок був рівний 3:3. Але цей гейм став останнім, який взяла американка.

Далі українка взяла два гейми на подачі Коко та захистила свою подачу. У підсумку – 3:6, перша партія за українкою.

Початок другого сету був менш напруженим для Ангеліни. Перша ракетка України взяла три гейми поспіль – 0:3. У цій партії американка змогла взяти лише один гейм на своїй подачі.

Калініна ж не збавляла обертів та додала у свою скарбничку ще три гейми – 1:6.

Ангеліна Калініна вибила з Australian Open-2023 Коко Вандевеге.

18 січня Калініна зіграє проти чешки Петри Квітової в рамках 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Орієнтовний початок матчу о 02:00 (за Києвом).