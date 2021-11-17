У когорті найкращих: Україна одна з небагатьох збірних, яка пройшла відбір без поразок

Збірна України завершила відбір на чемпіонат світу-2022 та вийшла у раунд плей-офф. Українська збірна другий поспіль відбірковий цикл провела без поразок.

Україна не програє з 2017 року

У відборі на ЧС-2022 збірна України провела 8 матчів. "Синьо-жовті" здобули дві перемоги та ще шість матчів зіграли внічию. Набравши 12 очок, українці посіли друге місце в групі D.

Як це було Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів

Всього участь у європейській кваліфікації на ЧС-2022 взяли 55 збірних. І тільки 7 національних команд пройшли відбір без поразок. Серед цих команд – збірна України.

Україна вдруге поспіль пройшла відбірковий цикл без поразок. До того Україна завершила без осічок відбір на Євро-2020 (6 перемог та 2 нічиї).

Серія без поразок "синьо-жовтих" у відбіркових матчах триває вже 16 поєдинків поспіль. Попередню поразку Україні завдала Хорватія (0:2) 9-го жовтня 2017 року у відборі на ЧС-2018.

Збірні, які не програли у відборі на ЧС-2022

Сербія (6 перемог, 2 нічиї)

Швейцарія (5 перемог, 3 нічиї)

Італія (5 перемоги, 4 нічиї)

Франція (5 перемог, 3 нічиї)

Україна (2 перемоги, 6 нічиїх)

Бельгія (6 перемог, 2 нічиї)

Англія (8 перемог, 2 нічиї)

. Зі списку команд, які не програли, тільки Італія та Україна не здобули прямі путівки на ЧС-2022. Команди можуть зустрітися вже у півфіналі плей-офф відбору. Серед інших потенційних суперників України: Португалія, Швеція, Шотландія та Уельс.