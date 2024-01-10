На кого із зірок українського спорту ви найбільше схожі: цікавий психологічний тест

З року в рік українська земля народжує нових зірок спорту, які згодом стають кумирами та улюбленцями мільйонів. Дехто навіть порівнює себе із зірками українського спорту, які їм до вподоби.

24 Канал вирішив наблизити вас до своїх улюблених спортсменів, аби дізнатися, з яким із відомих українських атлетів у вас найбільше спільного? Пройдіть наш тест і відкрийте для себе спортивного героя, який відображає ваш характер та життєві цінності!

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Хто ви серед чемпіонів українського спорту

Уважно прочитайте наступні запитання та дайте відповідь. Обрані варіанти радимо занотувати, аби не помилитись під час прочитання результатів.

Ваш стиль життя: "Ви віддаєте перевагу ранковим тренуванням чи вечірнім?" Стратегія чи імпульсивність: "Чи плануєте ви свої дії заздалегідь чи дієте по ситуації?" Індивідуальність чи Командність: "Відчуваєте себе краще в індивідуальних змаганнях чи в командних турнірах?" Відношення до життєвих викликів: "Як ви реагуєте на виклики – зі збудженням та емоційністю чи з обережністю та холодною головою?" Робота з молоддю: "Ви віддаєте перевагу співпраці з молодими людьми, чи вважаєте, що важливіше фокусуватися на власних досягненнях?"

Результати тесту

Ранковий, стратегічний, індивідуаліст, який любить виклики – ви схожі на олімпійського чемпіона зі спортивної гімнастики Олега Верняєва .

. Вечірній, імпульсивний, командний гравець, який обережно підходить до викликів – ви нагадуєте володаря "Золотого м'яча" та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка.

Ранковий, індивідуаліст, який любить працювати з молоддю – ваш духовний спортсмен – олімпійський чемпіон у Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Слід пам'ятати, що кожен спортсмен – унікальна особистість, а саме такий, як і ви! Цей тест допоможе вам не лише краще пізнати себе, але й знайти натхнення у досягненнях українських атлетів!