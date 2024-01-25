Вони дуже дорогі, – Трубін зізнався, кого з гравців збірної хотів би переманити у Бенфіку
Джерело:Український футбол
У середу, 24 січня, Бенфіка вилетіла із Кубка португальської ліги від Ешторілу. Однак у цій поразці немає вини Анатолій Трубіна, який і так потягнув один 11-метровий у серії післяматчевих пенальті, але це не врятувало "орлів" від вильоту.
Тепер Бенфіка зосередиться на чемпіонаті, Кубку Португалії та Лізі Європи. На цілих три футбольні фронти доведеться розірватись "орлам" у поточному сезоні-2023/2024. Тому в Анатолія Трубіна буде ще багато ігрової практики.
До теми Бенфіка з Трубіним у серії пенальті сенсаційно вилетіла із Кубка ліги за крок до фіналу: відео
Кого Трубін хотів би бачити у Бенфіці
Адже українець лише у серпні 2023-го перейшов у Бенфіку, але одразу став першим номером команди. Трубін відверто розповів, кого хотів би бачити з українських футболістів у своєму нинішньому колективі. Анатолій згадав своїх друзів та колишніх одноклубників по донецькому Шахтарю. Щоправда, один із них вже виступає в АПЛ.
Також Трубін наголосив на трансферній вартості обраних футболістів.
З українців? Ох, із задоволенням би смикнув своїх друзів Мудрика та Судакова, але вони дуже дорогі. Тому, якщо подумати, ось Бондаренко був би хорошим вибором. Це дуже цікаве питання, я ще над ним подумаю, тому що лише трьох вибрати – це якось навіть замало,
– розповів Трубін.
Відзначимо, що Георгія Судакова активно сватають в Італію. Хоча гендиректор "гірників" Сергій Плкін повідомляв, що клуб відхилив 40-мільйонну пропозицію, але не став називати команду, яка зробила таке запрошення. Ймовірно, що мова йде про Наполі. Також у ЗМІ приписували інтерес до українця Ювентусу. Георгій має контракт із донеччанами до кінця червня 2028-го року.
Нещодавно свою угоду з "кротами" продовжив й Артем Бондаренко. Новий контракт розрахований до кінця 2028-го року.
Щодо Мудрика, то Михайло із середини січня 2023-го грає за лондонське Челсі, з яким у нього контракт до 30 червня 2031-го року.
- Сам Трубін підписав співпрацю із Бенфікою до кінця червня 2028-го.
- Від моменту переходу Анатолій провів за "орлів" вже 25 матчів (10 "сухих2 поєдинків та 21 пропущений гол).
- Завдяки впевненій грі вартість голкіпера зросла до 25 мільйонів євро.