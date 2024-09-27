Ребров може не викликати до збірної двох лідерів: хто пропустить решту матчів Ліги націй

Головний тренер збірної України, Сергій Ребров, планує кардинально змінити заявку команди на жовтневі матчі Ліги націй. Наставник навіть може не викликати двох досвідчених гравців.

Вже незабаром Сергій Ребров оголосить заявку збірної України на жовтневі матчі Ліги націй. Однак одразу двох авторитетних гравців можуть не викликати до національної команди.

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Хто опиниться поза заявкою збірної

За інформацією журналіста Ігоря Бурсаба, Сергій Ребров не викличе до національної команди захисника Арсенала Олександра Зінченка та півзахисника Динамо Андрія Ярмоленка.

Останніми тижнями Зінченко відновлюється після ушкодження, тому його відсутність цілком логічна, а от щодо Ярмоленка, то причини його відсутності на жовтневих матчах невідомі.

Відзначимо, що наступні матчі Ліги націй Україна зіграє 11 жовтня проти Грузії та 14 жовтня проти Чехії.