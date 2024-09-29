Тренер Барселони визначив винного у розгромній поразці від Осасуни

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував розгромну поразку команди у Ла Лізі. Зокрема він назвав винного у такому рахунку.

У суботу, 28 вересня, відбулися матчі 8-го туру Ла Ліги. В одному з них Барселона розгромно програла Осасуні з рахунком 4:2.

Читайте також Мареска накричав на Мудрика прямо під час матчу: що зробив українець

Причини поразки "каталонців"

Головний тренер зазначив, що вони повинні прийняти цю поразку. Зокрема він визнав, що команда грала погано і бере на себе відповідальність за це. Як можливу причину такого він назвав велику ротацію.

У вівторок у нас важливий матч ЛЧ, і загалом ми на правильному шляху. Після міжнародної паузи багато гравців повернеться, нам буде з чого вибирати. Ротація – це не виправдання, але іншого виходу у нас не було,

– зазначив Флік.

Також він поділився тим, що його обов'язком є турбота про гравців і деякі з них провели занадто багато хвилин, тому їм потрібен був відпочинок. Зокрема він проаналізував другий тайм, зазначивши, що він був краще. Він гадає, що на моменті з Ямалем був пенальті, однак рішення VAR обговорювати не захотів, оскільки це не його робота.

"Я дуже чекаю матчу Ліги чемпіонів. Нам потрібно здобути там першу перемогу, але це буде непросто. Янг Бойз дуже швидкі, і нам потрібно дати раду з ними. Якщо ви хочете когось звинувачувати, то звинувачуйте мене. Я зробив помилки. Я перевантажив гравців, і тепер нам потрібно було дати їм відпочинок", – додав Ганс-Дітер Флік.

Відзначимо, що наступний матч Барселона зіграє з Янг Бойз в межах другого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Протистояння відбудеться 1 жовтня о 22:00 за київським часом.