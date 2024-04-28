Польські фани виганяють з країни: Кочергін потрапив у скандал після матчу Екстракляси

Український легіонер Ракува Владислав Кочергін приніс перемогу своїй команді у матчі проти Відзева. Після поєдинку вболівальники команди суперників спровокували хавбека.

У суботу, 27 квітня, відбувся матч 30-го туру чемпіонату Польщі між командами Відзев та Ракув (0:1). У складі гостей весь поєдинок відіграв Владислав Кочергін.

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Що обурило польських уболівальників

Гол на 81-й хвилині матчу українського хавбека приніс перемогу Ракуву з мінімальним рахунком. Владислав відзначився красивим ударом після розіграшу кутового.

Відео голу Кочергіна

Після матчу відбувся конфлікт Кочергіна з уболівальниками Відзева. Під час інтерв'ю у флеш-зоні один з фанатів спустив на футболіста клубний шарф. Це не сподобалося українцю, який в етері назвав провокатора "йо*аний фанат".

Цей вислів сильно зачепив вболівальників Відзева. У мережі вони закликали Кочергіна повертатися до "брудної України". Втім, фанати Ракува стали на захист лідера своєї улюбленої команди.

ВІдео інциденту з Кочергіним

Зазначимо, що окремі фани Відзева відзначаються своєю прихильністю до російських загарбників. Під час матчу проти ЛКС вони вивісили символіку московського ЦСКА. Ця команда представляє російську армію, яка знищує український народ.