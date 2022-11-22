Українець уже потрапив у десятку найкращих. Також з ним у списку опинилось два його одноклубники – Фран Тудор та Владіславс Гутковскіс. У номінацію потрапити Владсилаву допоміг нещодавно офромлений ним дубль у ворота Плоцька (7:1), який Кочергін оформив за три хвилини. На 88-ій та 90+1-ій.

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Найсерйознішим конкуретном у цій боротьбі для Владислава можна ввжати Мікаеля Ісхака, який у сезоні провів 27 матчів, забив 15 голів та віддав 7 асистів.

Статистика самого Кочергіна виклядає таким чином: 26 матчів, 7 голів та 1 асист.