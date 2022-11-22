Журналіст Ігор Циганик розповідає, що це важливо для команди, яка провела половину сезону в переїздах та перельотах, на що так часто скаржився головний тренер Динамо: «Луческу чекає закінченя першої половини сезону як ніхто. Він розуміє, що йому доведеться вводити багато нових футболістів. Буде 4 короткотривалих збори, аби футболісти могли засвоїти інформацію і зі своїми родинами зустрітись. На зборах буде багато молодих футболістів. Це шанс для таких футболістів, як Самба Діалло довести, що вони можуть. Я думаю, що у весняній ми побачимо достатньо несподівані моменти зі сторони Динамо», - поділився Циганик.

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Динамо наразі посідає четверте місце в чемпіонаті України та залишилось без єврокубкової весни, зайнявши четверту позицію у групі Ліги Європи.