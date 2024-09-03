Тенісистів з КНДР хочуть покарати за спільне фото з колегами з Південної Кореї на Паралімпіаді

Кім Кум Йон та Рі Чон Сік потрапили у неприємну ситуацію після повернення до себе на Батьківщину. Влада КНДР не пробачила параатлетам спільного селфі із південнокорейцями.

У Парижі тривають Паралімпійські ігри-2024. У понеділок, 2 вересня, завершились змагання з настільного тенісу, де перемогу святкувала команда Китаю.

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Влипли із селфі

У фіналі вона переграла Північну Корею, тоді як "бронза" дісталась Південній Кореї. Під час нагородження стався цікавий епізод, який викликав резонанс у КНДР.

Тенісисти Кім Кум Йон та Рі Чон Сік зробили спільне фото з південнокорейськими спортсменами Лім Чон Хуном та Шин Ю Біном. Відповідна світлина була опублікована в інстаграм Паралімпійського комітету та швидко стала популярною в мережі.

Втім у Північній Кореї не оцінили такий вчинок паралімпійців. Після прибуття додому Кім та Рі пройшли "ідеологічну чистку" як особи, які побували за межами КНДР.

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Тепер влада країни може застосувати покарання до них, якщо спортсмени не зізнаються у неналежній поведінці та не вибачаться. Яке саме покарання може очікувати Кіма та Рі точно невідомо. Наразі над ними встановлено "ідеологічний контроль".