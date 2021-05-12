Офіційно: ключовий захисник збірної Нідерландів пропустить Євро-2020

Захисник англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк не зможе допомогти збірній Нідерландів на чемпіонаті Європи-2020. Через складну травму футболіст вирішив пожертвувати виступами за національну команду.
Шанс для збірної України
Основному захиснику нідерландської збірної складно дався такий вибір. Він засмучений, що пропустить чемпіонат Європи-2020.
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Останні 7 місяців Вірджил ван Дейк відновлювався від серйозної травми – розриву хрестоподібних зв'язок коліна. Нагадаємо, що пошкодження захисник отримав у поєдинку проти Евертона. Зараз футболіст хоче зосередитись виключно на передсезонній підготовці Ліверпуля.
Чи зіграю я на Євро чи ні? З огляду на те, як все складається, я вирішив що правильним рішенням буде не їхати на Євро і розпочати останній етап відновлення в міжсезоння. Буду концентруватися виключно на старті передсезонної підготовки з клубом, це реалістична мета, буду до неї йти,
– заявив захисник.
Такий розвиток подій збільшує шанси збірної України на гарний результат на Євро проти Нідерландів. Обидві національні команди потрапили в одну групу. Підопічні Андрія Шевченка 13 червня матчем проти помаранчевих якраз розпочнуть свій шлях на турнірі.
- У цьому сезоні ван Дейк встиг зіграти 8 матчів, у яких одного разу засмучував голкіпера суперника. Результативним пострілом відзначився у воротах Лідса ще 12 вересня 2020 року.