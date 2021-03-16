Шанс для України у відборі на ЧС-2022: ключовий захисник Фінляндії захворів на COVID-19

Джерело:lta-Sanomat
Збірна Фінляндії з футболу не зможе розраховувати на свого захисника Єре Уронена у відбіркових матчах на ЧС-2022. Футболіст здав позитивний тест на коронавірус.
Захисник збірної Фінляндії Єре Уронен підхопив коронавірус у розташуванні бельгійського Генка. Крім нього у команді захворіли ще Браян Лімбомбе та Тобі Лейсен.
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Всі футболісти негайно були відправлені на самоізоляцію. Такий розвиток подій не дозволить головному наставнику фінської збірної Маркку Канерву розраховувати на ключового захисника.
До слова, у складі української збірної теж не без проблем. Напередодні травму у Ференцвароші отримав Олександр Зубков.