Ключові біатлоністи збірної України пропустять останній етап Кубка світу у 2021 році

Чоловіча збірна України виступить резервним складом на четвертому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Нашу збірну представлять всього троє біатлоністів.

Збірна України виступить резервним складом

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що на останньому етапі Кубка світу у 2021 році Україна виступить неосновним складом.

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Наставник чоловічої команди Юрай Санітра заявляв, що основа команди не виступить в Ансі через "особливості" підготовки до Олімпійських ігор 2022 у Пекіні.

На Кубку світі в Ансі не виступатимуть:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал.

Ці біатлоністи відправлять на збір в Італію.

За словами Бринзака, в Ансі виступлять троє біатлоністів, які готувалися до сезону з командою "А". Йдеться про Артема Тищенка, Тараса Лесюка та Руслана Ткаленка.

Українці візьмуть участь тільки у спринті, після чого приєднаються до команди на зборі в Італії. Причина в тому, що в Ансі відбудеться лише одна гонка, результат якої буде врахований у Кубку Націй. Цією гокною буде спринт.

Щодо жіночої збірної, то вона буде представлена в Ансі основним складом.

Розклад Кубка світу в Ансі