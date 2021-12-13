Ключові біатлоністи збірної України пропустять останній етап Кубка світу у 2021 році
Джерело:"Суспільне Спорт"
Чоловіча збірна України виступить резервним складом на четвертому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Нашу збірну представлять всього троє біатлоністів.
Збірна України виступить резервним складом
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що на останньому етапі Кубка світу у 2021 році Україна виступить неосновним складом.
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Наставник чоловічої команди Юрай Санітра заявляв, що основа команди не виступить в Ансі через "особливості" підготовки до Олімпійських ігор 2022 у Пекіні.
На Кубку світі в Ансі не виступатимуть:
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал.
Ці біатлоністи відправлять на збір в Італію.
За словами Бринзака, в Ансі виступлять троє біатлоністів, які готувалися до сезону з командою "А". Йдеться про Артема Тищенка, Тараса Лесюка та Руслана Ткаленка.
Українці візьмуть участь тільки у спринті, після чого приєднаються до команди на зборі в Італії. Причина в тому, що в Ансі відбудеться лише одна гонка, результат якої буде врахований у Кубку Націй. Цією гокною буде спринт.
Щодо жіночої збірної, то вона буде представлена в Ансі основним складом.
Розклад Кубка світу в Ансі
- 16 грудня, спринт (жінки) 15:15;
- 17 грудня, спринт (чоловіки) 15:15;
- 18 грудня, гонка переслідування (жінки) 14:00;
- 18 грудня, гонка переслідування (чоловіки) 16:00;
- 19 грудня, мас-старт (жінки) 13:45;
- 19 грудня, мас-старт (чоловіки) 15:45.