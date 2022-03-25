Клуби зазнають збитків, а збірна втратила актуальність: в окупантів проблеми з футболом
Джерело:"Команда №1"
Після відлучення російських клубів та збірних від міжнародних матчів під егідою ФІФА та УЄФА за поребриком гарячково шукають якісь варіанти виходу з кризи аж до найнереалістичніших.
Почалася паніка
Клуби та збірну країни-агресора починає терзати фінансова та організаційна криза.
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"Наші клуби, не встигнувши оговтатися від фінансових втрат за час коронавірусу, знову зазнають величезних збитків через відхід іноземних партнерів. А замінити російськими неможливо. Скільки проектів залишаться нереалізованими.
Обов'язково потрібно придумати додатковий турнір для восьми команд типу Суперліги, грати паралельно в чотири кола. Продати права мовнику-конкуренту. І нарешті прийняти, що збори заради зборів для національної команди втратили актуальність", – вважає представник власника Спартака Леоніда Федуна.
- 24 березня європейські команди зіграли перші зустрічі плей-офф відбору чемпіонату світу-2022, i УЄФА вивчає можливість заборони показу цих матчів у Росії.
- При цьому сама збірна Росії, яка мала грати з Польщею, отримала бан ФІФА через вторгнення в Україну, тому офіційні матчі їй зараз не світять.