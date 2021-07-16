Клуби УПЛ зобов'язані нанести на форму емблему зі слоганами "Слава Україні" і "Героям Слава"

За регламентом УПЛ на сезон 2021/22 тепер кожен клуб повинен нанести на ігрову форму велику емблему УАФ зі слоганами "Слава Україні" і "Героям слава".

Емблема повинна бути розміщена по центру на грудях: між лого клубу і лого виробника екіпіровки.

До слова Шахтар першим зіграє в другому турі УПЛ, Динамо лише дебютує

Обов'язок наносити емблему УАФ поширюється на матчі УПЛ, Кубка України та Суперкубка країни.

Як виглядає новий логотип УАФ: фото

Слогани отримали статус офіційних

Слоганам "Слава Україні" та "Героям Слава" присудили футбольний статус, а потім затвердили емблему. Це сталося під час чемпіонату Європи, коли УЄФА заборонив національній команді України грати в формі зі слоганом "Героям Слава".