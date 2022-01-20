Клуби УПЛ витратили рекордну суму на трансфери

Цього сезону клуби УПЛ витратили 68 мільйонів євро на трансфер. Найбільше на переходи виділив донецький Шахтар.

Хоча зимове трансферне вікно ще далеко до свого закриття, клуби УПЛ уже витратили на придбання нових футболістів рекордну за вісім сезонів суму.

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За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, на новачків українські клуби витратили 68 мільйонів євро. Це майже вп'ятеро більше, ніж за два попередні.

Звичайно, лідером стоїть Шахтар, який, власне, і забезпечив левову частку витрат, влаштувавши масштабну закупівлю під Роберто Де Дзербі. На нових футболістів "гірники" витратили 58 мільйонів євро. Майже 8 мільйонів виділило на трансфери Динамо.

Втім, з огляду на трансферні витрати останніх восьми сезонів, з початку війни на Донбасі, показник нинішнього – справді вражає. Особливо на тлі минулого сезону, коли клуби витратили лише трохи більше мільйона євро, а найдорожчим трансфером став перехід Артема Довбика з Мідтьюланна до Дніпро-1 за 450 тисяч євро.

Трансферні витрати клубів УПЛ за останні 8 сезоні