УПЛ отримала першого президента за 4 роки: хто очолив організацію

У п'ятницю, 7 червня, у Будинку Футболу відбулися звітно-виборні загальні збори Української Прем'єр-Ліги. На них обирали нового очільника організації.

Новим президентом УПЛ став Євген Дикий. За його кандидатуру всі проголосували одноголосно.

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Перший повноправний президент УПЛ за довгий час

Раніше новоспечений керівник Української Прем'єр-ліги обіймав посаду виконавчого директора та був виконувачем обов'язків президента організації. Повноправного ж очільника УПЛ не було з квітня 2020 року, коли пішов швейцарець Томас Грімм.

Зазначимо, що в наступному сезоні Української Прем'єр-ліги візьмуть участь 16 клубів. Старт розіграшу нової кампанії орієнтовно заплановано на 3 серпня.

. Чинним чемпіоном країни є донецький Шахтар. У наступному сезоні Україну в єврокубках також представлятимуть Динамо, Кривбас, Дніпро-1 і Полісся.

Нагадаємо, що це вже друге велике призначення в українському футболі за 2024 рік. У січні президентом УАФ став Андрій Шевченко, який змінив на цій посаді Андрія Павелка.