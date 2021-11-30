Клуби Маліновського та Шевченка в Італії потрапили під обшуки поліції: що трапилося

Фінансова поліція Італії у рамках великого розслідування підозрює низку клубів Серії А у фінансових махінаціях. Напередодні правоохоронці провели обшуки у клубних офісах Ювентуса.

Також під підозру поліції потрапили Наполі, Рома, Аталанта, Дженоа та Сампдорія. Поліцію зацікавили завищені ціни на гравців під час обміну між клубами. Розслідування проводиться з осені 2020 року.

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У чому звинувачують клуби

Найбільш гучним обміном останніх років на Апеннінах став перехід Віктора Осімхена з Лілля до Наполі за 80 мільйонів євро. Неаполітанці заради одного нігерійця не пошкодували віддати голкіпера Орестіса Карнезіса та трьох гравців молодіжної команди. За умовами угоди, чотири футболісти Наполі обійшлися Ліллю в 20 мільйонів від суми трансферу.

Федерація футболу Італії має намір провести власне розслідування, запросивши інформацію у поліції.

Що стосується Ювентусу, то клубу висунули підозру у зв'язку із фальшивою бухгалтерською звітністю у 2018 – 2021 роках. Різниця між показниками клубу і реальністю складає 50 мільйонів євро.

Також увагу привернув трансфер-обмін П'яніча на Артура у 2020-му році. Клуби тоді знайшли шлях, щоб перехід обох футболістів обійшовся загалом у 50 мільйонів євро.