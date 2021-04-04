Клуби Леня та Михайлюка зазнали ганебних поразок у НБА

Оклахома Михайлюка та Вашингтон Леня 4 квітня провели свої матчі у регулярному чемпіонаті НБА. Обидва клуби зазнали розгромних поразок.

Оклахома на виїзді зустрічалась з Портлендом. Клуб Святослава Михайлюка протягом всього матчу ніяк не міг дати гідний бій супернику та залишити за собою бодай одну чверть.

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Портленд – Оклахома 133:85 (35:19, 30:27, 39:13, 29:26)

Свій час на паркеті провів Михайлюк, українець зіграв 23 хвилини 5 секунд. За цей час атакувальний захисник набрав лише 3 очки, зробив 2 підбирання, 1 перехоплення, також запам'ятався 4 втратами м'яча та 1 персональним фолом.

Баскетболіст з України став одним з найгірших гравців зустрічі у складі обох команд.

Портленд – Оклахома відеоогляд

Також у ніч з 3 на 4 квітня свій матч провів Вашингтон. Їх суперником став Даллас.

Вашингтон – Даллас 87:109 (19:24, 28:28, 20:23, 20:34)

Лише у другій чверті Вашингтон зумів показати класний рівень баскетболу. Протягом усіх інших Даллас був сильнішим.

На майданчику у складі Вашингтона зіграв Олексій Лень. Українець зіграв лише 13 хвилин 2 секунд, за цей час не зумів набрати жодного очка, зробив 5 підбирань та 1 передачу. Також зробив 2 блок-шоти та 2 персональні фоли, 1 втрату м'яча і таку ж кількість перехоплень.

Лень теж не вразив грою, як і Михайлюк, та став одним із найгірших баскетболістів на паркеті. А його клуб зазнав поразки.

Після цих матчів Оклахома з 20 перемогами та 29 поразками йде 13-ю у Західній конференції. Вашингтон також у цьому сезоні зірок з неба не хапає. Команда Леня розташовується лише на 12 місці серед 15 клубів у Східній конференції. У їх доробку 17 звитяг та 31 поразка.

Вашингтон – Даллас відеоогляд матчу