Клуби Леня та Михайлюка зазнали ганебних поразок у НБА

Джерело:24 канал
Оклахома Михайлюка та Вашингтон Леня 4 квітня провели свої матчі у регулярному чемпіонаті НБА. Обидва клуби зазнали розгромних поразок.
Оклахома на виїзді зустрічалась з Портлендом. Клуб Святослава Михайлюка протягом всього матчу ніяк не міг дати гідний бій супернику та залишити за собою бодай одну чверть.
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Свій час на паркеті провів Михайлюк, українець зіграв 23 хвилини 5 секунд. За цей час атакувальний захисник набрав лише 3 очки, зробив 2 підбирання, 1 перехоплення, також запам'ятався 4 втратами м'яча та 1 персональним фолом.
Баскетболіст з України став одним з найгірших гравців зустрічі у складі обох команд.
Портленд – Оклахома відеоогляд
Лише у другій чверті Вашингтон зумів показати класний рівень баскетболу. Протягом усіх інших Даллас був сильнішим.
На майданчику у складі Вашингтона зіграв Олексій Лень. Українець зіграв лише 13 хвилин 2 секунд, за цей час не зумів набрати жодного очка, зробив 5 підбирань та 1 передачу. Також зробив 2 блок-шоти та 2 персональні фоли, 1 втрату м'яча і таку ж кількість перехоплень.
Лень теж не вразив грою, як і Михайлюк, та став одним із найгірших баскетболістів на паркеті. А його клуб зазнав поразки.
Вашингтон – Даллас відеоогляд матчу