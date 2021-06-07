Не Шапаренком єдиним: клуби Франції "полюють" на голкіпера Динамо

Георгій Бущан став справжнім лідером Динамо у сезоні-2020/2021. Голкіпером своєю грою зацікавився топ-клуби Франції.

Ще одна зацікавленість із Франції

Голкіпер київської команди вже у літнє трансферне вікно може змінити Україну на Францію. Георгій Бущан може опинитись у топовому клубі Ліги 1.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Воротарем збірної України зацікавились відразу два французькі клуби – Марсель та Ніцца. Агент футболіста Іван Пироженко ознайомився із деталями пропозицій. Однак домовитись про трансфер буде дуже складно. Голкіпер – основний страж воріт Динамо. Якщо перехід Бущана відбудеться, то у киян залишиться лише один голкіпер – Денис Бойко. Навряд головний тренер чемпіона УПЛ Мірча Луческу погодиться із таким розвитком подій.

Інший талант киян Руслан Нещерет заліковує травму. Також Бущан швидше за все буде стабільним гравцем на позицію голкіпера у збірній України на Євро-2020. Якщо Георгію вдасться продемонструвати гарну гру, то його вартість значно зросте та з'явиться зацікавленість ще кращих за рівнем клубів. Динамо зможе скористатись таких розвитком подій та заробити на голкіперу значно кращі гроші

У цьому сезоні Бущан зіграв у "біло-синій" футболці 35 матчів в усіх турнірах, у яких пропустив 27 голів та зіграв 17 поєдинків на нуль. Його контракт із динамівцями розрахований до кінця червня 2023 року. Тому клубам доведеться заплатити за голкіпера.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер футболіста у 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Марсель також цікавиться півзахисником Динамо Миколою Шапаренком. Марсель завершив минулий сезон у Лізі 1 на 5 місці та потрапив у єврокубки. Клуб поступився Ліллю, ПСЖ, Монако та Ліону. Ніцца зберегла за собою 8 сходинку.