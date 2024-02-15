Отримали офіційний дозвіл: клуб УПЛ повідомив про довгоочікуване повернення фанатів на трибуни

З початку повномасштабного вторгнення в Україні в цілях безпеки спортивні події відбуваються без уболівальників. Проте в січні 2024 року перший турнір отримав дозвіл на повернення фанатів – ним стала Суперліга з волейболу.

Після цього поціновувачі гри номер 1 у світі ставили запитання, чи зможуть вони відвідувати матчі на футбольних стадіонах. Було багато інсайдів, і, нарешті, з'явилася перша офіційна інформація.

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Перший клуб УПЛ, який поверне фанів

Повідомляється, що першим клубом, який проведе домашній матч з уболівальниками стане Верес. Він отримав дозвіл від Рівненської обласної військової адміністрації щодо повернення глядачів на трибуни стадіону Авангард.

Для цього клуб має дотримуватися всіх вимог безпеки в умовах дії воєнного стану. Наразі квитків ще немає у продажі, але пресслужба рівнян уточнює, що число перепусток буде обмеженим.

За інформацією президента Вереса Івана Надєїна, мова йде про 1200-1300 вболівальників..

Зазначимо, що рівненський клуб перший матч після зимової паузи на домашній арені проведе 25 лютого проти Колоса. Стартовий свисток пролунає о 13.00.

. Верес після першої частини сезону-2023/2024 посідає 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. У 16 матчах клуб набрав 12 очок та відстає на 3 залікові пункти від 12-ї сходинки, яка гарантує збереження прописки в елітному дивізіоні.