Клуб УПЛ оштрафували за російську мову

КДК УАФ оштрафував Верес за порушення пункту регламенту, який зобов'язує давати флеш-інтерв'ю державною мовою. Порушення було зафіксовано після матчу 17 туру УПЛ Верес – Динамо.

Про суму штрафу нічого не повідомляється. Відомо лише, що рішення КДК УАФ не підлягає оскарженню.

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Окрім цього, Верес повідомив, що відтепер усі представники Вереса будуть давати інтерв'ю та коментарі у ЗМІ лише українською мовою.

"Відтепер і надалі представники народного клубу Верес даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. Для тих футболістів, або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні, клуб готовий організувати курси із вивчення української", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

Водночас Верес зазначає, що це рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

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