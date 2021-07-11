Клуб Серії A пропонує Динамо 5,5 мільйонів євро за перехід нападника

Захисник київського Динамо Ілля Забарний потрапив в сферу інтересів представника Серії А. Торіно зацікавлений в придбанні гравця київського клубу.

Клуб Серії A пропонує Динамо 5,5 мільйона євро за перехід молодого футболіста збірної України, плюс відсоток від подальшого перепродажу гравця. Сторони ведуть переговори.

Дивіться також Білоруський бунтівник: Динамо офіційно взяло в оренду нападника московського ЦСКА

Раніше Челсі нібито був готовий віддати за гравця збірної України 12 млн євро, однак перемкнувся на більш зіркові варіанти. Тепер за справу взявся Торіно.

Торіно цікавиться ще одним українським гравцем - форвардом збірної України і Дніпра-1 Артемом Довбіком.

Що відомо про Забарного

Туринська команда фінішувала в Серії А на 17-му місці.

Забарний провів 36 матчів у сезоні 2020/21, записавши до свого активу гол та результативну передачу. Також захисник повністю відіграв усі 5 матчів Євро-2020.