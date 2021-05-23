Клуб Другої ліги випустив голкіпера на позицію хавбека: відео курйозної заміни

Луцька Волинь-2 у суботу, 22 травня, зіграв на виїзді проти Оболонь-2 у Другій лізі України. Гості були змушені робити цікаву заміну через кадрові втрати.

Голкіпер у ролі польового гравця

Луцькій Волині-2 страшенно не вистачає футболістів. Перед матчем з киянами у розташуванні команди було лише 12 гравців, один із яких залишився на лавці для запасних.

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Тим єдиним футболістом у запасі став 18-річний голкіпер Арсеній Коркодим. У наставника Альберта Шахова не було інших варіантів, щоб змінити хоча б одного втомленого підопічного. Тому тренер вдався до вимушених експериментів. Воротар Коркодим вдягнув форму польового гравця та вийшов на заміну замість півзахисника Ольховича. Хоча футболіст з'явився у матчі на 89-й хвилині, але така заміна була досить курйозною.

Коркодим відіграв за волинян у Другій лізі 20 матчів, у яких пропустив 36 м'ячів.

Чому у Волині такі кадрові втрати? Все через те, що луцький клуб вирішив відмовитися від другої команди після невиходу в УПЛ. Вже з цього сезону клуб перевів низку гравців у головний склад.

Волинь-2 на виїзді таки програла супернику 2:0. Ця поразка стала для луцького клубу вже 15-ю у цьому сезоні у Другій лізі. Волинь-2 посідає лише 13 місце серед 14 команд. У її активі лише 12 набраних пунктів.

Оболонь-2 із 21 очком йде на 9 сходинці. До завершення сезону залишилось 3 тури.

Оболонь-2 – Волинь-2 повний матч (заміна з 1:51:01)