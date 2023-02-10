Шахтар може продати Трубіна в АПЛ: "гірники" хочуть нажитись на трансфері голкіпера збірної

Донецький Шахтар підсилив голкіперську позицію ще один талановитим воротарем Ворскли Дмитром Різником. На тлі такого трансферу ЗМІ почали сватати Анатолія Трубіна у Європу.

Дмитро Різник став п'ятим голкіпером основної команди донецького Шахтаря. 23-річний воротар уклав 5-річний контракт, а цей трансфер став рекордним для Ворскли. "Гірники" заплатили за стража воріт збірної України 3 мільйони євро плюс бонуси.

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Англійські клуби продовжують "полювання" на Трубіна

На тлі цього трансферу, який відбувся 10 лютого, інсайдер Фабріціо Романо пригадав інтерес зі сторони клубів АПЛ до Анатолія Трубіна. Перший номер у воротах Шахтар потрапив під приціл англійських клубів, які цікавляться Анатолієм ще з літа 2022 року.

Однак Романо не повідомив список потенційних претендентів на Трубіна. Він просто підтвердив інтерес до українського голкіпера донецького клубу. Адже трансферне вікно в Англії вже зачинене. Схоже, що авторитетний інсайдер після трансферу Михайла Мудрика у Челсі, перемкнувся на Трубіна та Миколу Матвієнка, яких найбільше на його сторінці у твітері.

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Наразі у розпорядженні Ігоря Йовічевіча аж п'ять голкіперів: Дмитро Різник, Анатолій Трубін, Андрій Пятов, Олексій Шевченко та Тимур Пузанков.

Цікаво, чи буде Трубін першим номером у воротах донецького клубу у другій частині сезону. У першому колі Трубін був основним голкіпером, а Пятов був на підміні. Шевченко був резервістом, а Пузанков – четвертим воротарем "гірників".

Як раніше повідомляло видання "ТаТоТаке", Трубін відмовляється продовжувати контракт із Шахтарем, який у нього спливає 30 червня 2024 року. Анатолій хоче продовжити свою кар'єру у топовому європейському чемпіонаті, як це нещодавно зробив Мудрик.

Якщо голкіпер не змінить свою позицію, то клуб спробує продати його влітку 2023 року, аби безплатно не відпускати Трубіна. "Гірники" хочуть заробити на трансфері талановитого Анатолія. За даними Transfermarkt, вартість переходу Трубіна складає 11 мільйонів євро, але Шахтар захоче виручити за воротаря значно більше.

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