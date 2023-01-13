Клуб АПЛ через скандал вигнав найкращого бомбардира: на його місце може прийти гравець Шахтаря

Тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі вирішив залишити поза заявкою команди бельгійця Леандро Троссара. Не виключено, що невдовзі його замінить один з гравців донецького Шахтаря.

Найкращим бомбардиром Брайтона в АПЛ є Леандро Троссар, який забив сім голів. Однак два останні матчі "чайок" гравець пропустив. І точно не зіграє проти Ліверпуля в суботу, 14 січня. Причини його відсутності пояснив головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

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"Леандро дуже добре знає мою думку. Під час останнього тренування перед грою з Мідлсбро, коли він зрозумів, що не зіграє, він залишив тренування, нічого мені не сказавши. Це не добре. У понеділок я розмовляв з ним і пояснив, що мені не подобається таке ставлення", – заявив Роберто Де Дзербі.

Варто відзначити, що три з семи своїх голів в АПЛ Троссар забив саме у ворота Ліверпуля в матчі на "Енфілд роуд".

Тренер додав, що Троссар повинен покращити своє ставлення, якщо хоче повернутися до планів Брайтона.

Хоча не виключено, що Брайтон взимку продасть гравця. Адже до нього є інтерес зі сторони інших клубів. Натомість у складі "чайок" його може замінити український півзахисник. Мова йде про молодого таланта донецького Шахтаря Артема Бондаренка, яким активно цікавиться Брайтон. Хоча в списку футболістів, яких би хотів підписати Брайтон, є й український захисник Микола Матвієнко.

Варто відзначити, що Роберто Де Дзербі очолював донецький Шахтар з літа 2021 року. І тому знає про сильні сторони обох гравців. Команду він покинув лише у 2022 році, коли Росія напала на Україну.