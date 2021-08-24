Клочкова заявила, що її не запросили на святкування Дня Незалежності і згадала про Баюл

Найтитулованіша спортсменка України Яна Клочкова заявила, що її не запросили на святкування Дня Незалежності. Видатна плавчиня вважає це проявом поганого ставлення до спортсменів.

Клочкова: Доводиться замислюватися про те, як бути і що робити

Клочкова вважає важливою присутність олімпійських чемпіонів та титулованих спортсменів на святкуванні Дня Незалежності України.

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"Вважаю важливим присутність олімпійських чемпіонів і титулованих спортсменів на таких святах, як 30-річчя Дня Незалежності України. Це люди, завдяки яким нашу країну впізнають за кордоном, грає гімн нашої країни, підіймається прапор", – сказала Яна.

Разом з тим, Клочкова зазначила, що не отримала запрошення. У цьому контексті вона згадала про фігуристку Оксану Баюл, яка нещодавно відмовилася від українського громадянства. Баюл перша українська олімпійська чемпіонка.

Мене, найтитулованішу спортсменку нашої країни, не запросили, але, як ми всі знаємо, олімпійська чемпіонка Оксана Баюл недавно відмовилася від свого українського громадянства. Можливо, таким емоційним вчинком вона хоче показати уряду, що ми втрачаємо наших олімпійських чемпіонів,

– сказала Клочкова.

Плавчиня додала, що через брак підтримки в рідній державі спортсмени вдаються до таких рішень, як Баюл.

"Напевно, через те, що ми стаємо непотрібними, не знаходимо підтримку в нашій країні, доводиться робити такі вчинки. У такий день, як сьогодні, це ставлення до нас проявляється. Звичайно, все це дуже сумно і наводить на сумні думки. Доводиться замислюватися про те, як бути і що робити", – резюмував колишня спортсменка.

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