Кличко розкритикував проведення матчу Шахтар – Рома в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко висловив побоювання щодо проведення матчу Шахтар – Рома на НСК "Олімпійський". Адже це може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію в столиці.

Віталій Кличко записав звернення, в якому висунув вимогу, щоб місцева влада мала можливість самостійно посилювати карантинні обмеження на своїх територіях.

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Окрім того, він звернувся до Кабміну з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Столиця України перебуває у цій зоні карантину.

Не обійшов він стороною і проведення матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома. Ця гра запланована на четвер, 18 березня.

"Звертаюся до МВС, МОЗ, Мінінфраструктури і Держпродспоживслужби посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів. Зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торгових, розважальних закладів, ресторанів та кафе, заповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань. Наприклад, на четвер у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів – до 35 тисяч. В нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", – заявив Кличко під час брифінгу.