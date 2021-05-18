Кличко повернеться і поб'є будь-кого з трійки Джошуа, Ф'юрі, Уайлдер, – прогноз екстренера

Американський тренер Джеймс Алі Башир переконаний, що Володимир Кличко повернеться у бокс. Кличко буцімто хоче побити рекорд Джорджа Формана.

Екстренер Кличка розповів, що в попередні роки говорив про повернення Кличка. Якщо раніше з нього сміялися, то тепер ситуація змінилася.

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"Останні 2 – 3 роки я говорив людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися з мене, і що тепер? Тепер ніхто вже не сміється", – сказав тренер.

Алі Башир розповів, що добре знає Кличка, адже зберіг з українцем міцні відносини. Також тренер звернув увагу на форму Володимира.

Протягом останніх років я постійно приїжджаю в Україну, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується. Я запитував себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? І я сказав собі, цей хлопець буде знову боксувати. Я говорив про це у США,

– заявив Алі Башир.



Володимир Кличко / Фото facebook.com/KlitschkoOfficial

Нещодавно Кличко вкотре заявив, що його цікавить рекорд Формана. Американець у 45 років та 9 місяців став найстаршим чемпіоном світу.

Для того, щоб стати чемпіоном, Кличку доведеться перемогти Тайсона Ф'юрі, який утримує титул WBC, або Ентоні Джошуа – чинний володар титулів WBA, WBO, IBF.

Алі Башир переконаний, що Кличко зможе здолати не тільки Ф'юрі та Джошуа, але й колишнього чемпіона WBC Деонтея Уайлдера.

"Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном важкої ваги в історії. Він повернеться і поб'є будь-кого з трьох великих хлопців – Джошуа, Ф'юрі та Уайлдера", – резюмував тренер.

Володимиру Кличку виповнилося 45 років у березні.