Кличко обіцяє допомогти організувати реванш Усик – Джошуа у Києві

Віталій Кличко підтримував Олександра Усика в Лондоні під час поєдинку з Ентоні Джошуа. Після перемоги українця Кличко пообіцяв Усику допомогти побити Тайсона Ф'юрі. Тепер же мер Києва готовий посприяти проведенню реваншу Усик – Джошуа.

Кличко: Докладемо всі зусилля

Кличко припустив, що реванш Усика з Джошуа може відбутися щонайпізніше через 8 місяців. Він прокоментував ймовірність проведення поєдинку у Києві.

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Складне питання. Це питання перемовин, ми докладемо всі зусилля для того, щоб він, якщо відбувся – то в Києві,

– сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що Усик має чинний контракт з промоутерською компанією К2 Promotions. Вона заснована братами Кличками у 2005 році.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш