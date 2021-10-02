Кличко обіцяє допомогти організувати реванш Усик – Джошуа у Києві
2 жовтня 2021 , 19:32Читать новость на русском
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Віталій Кличко підтримував Олександра Усика в Лондоні під час поєдинку з Ентоні Джошуа. Після перемоги українця Кличко пообіцяв Усику допомогти побити Тайсона Ф'юрі. Тепер же мер Києва готовий посприяти проведенню реваншу Усик – Джошуа.
Кличко: Докладемо всі зусилля
Кличко припустив, що реванш Усика з Джошуа може відбутися щонайпізніше через 8 місяців. Він прокоментував ймовірність проведення поєдинку у Києві.
Це цікаво Кличко назвав Усика особливим боксером, який увійшов в історію
Складне питання. Це питання перемовин, ми докладемо всі зусилля для того, щоб він, якщо відбувся – то в Києві,
– сказав Кличко.
Мер Києва зауважив, що Усик має чинний контракт з промоутерською компанією К2 Promotions. Вона заснована братами Кличками у 2005 році.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Олександр Усик 25 вересня у Лондоні побив Ентоні Джошуа й завоював титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.
- Джошуа вже активував опцію про реванш з Усиком, яка була передбачена контрактом. Усик висловив бажання провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".
- Едді Хірн, промоутер Джошуа, спершу заявив, що реванш навряд чи відбудеться в Україні. Він припустив, що другий бій знову пройде у Великій Британії.
- Згодом промоутер додав, що з організацією реваншу Усик – Джошуа у Києві "немає проблем".
- За інформацією Хірна, реванш відбудеться у лютому – квітні 2022 року.