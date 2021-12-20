Кличко ніколи в історії не переміг би мене, – Ф'юрі зробив гучну заяву
Джерело:TheRingDigital
Чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про Володимира Кличка. Британець не втомлюється згадувати свої перемогу у 2015-му.
Ф'юрі впевнений у своїх силах
Британський боксер пригадав розмову з Володимиром Кличком. Він переконаний, що українець ніколи не зміг би перемогти його.
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Британець переконаний, що переміг би Кличка на кожному етапі його кар'єри.
"Колись я запитав Кличка: "Ти маєш намір бути великим чемпіоном. Але хто найсильніший, проти кого ти боксував? Хто був його суперником? Хей, Пулєв, Дженнінгс, який був у поганій формі?
Кличко ніколи в історії не переміг би мене. Пам'ятаю, як люди казали, що Володимир більше не в такій хорошій формі. Звичайно, що коли люди програють мені – значить, або їм було зле, або вони знаходяться на спаді", – сказав Тайсон.
У листопаді 2015-го Володимир Кличко вийшов на ринг проти Тайсона Ф'юрі.До слова. Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015-го. Українець програв британцеві за одноголосним рішенням суддів.