Кличко ніколи в історії не переміг би мене, – Ф'юрі зробив гучну заяву

Чемпіон світу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думками про Володимира Кличка. Британець не втомлюється згадувати свої перемогу у 2015-му.

Ф'юрі впевнений у своїх силах

Британський боксер пригадав розмову з Володимиром Кличком. Він переконаний, що українець ніколи не зміг би перемогти його.

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Британець переконаний, що переміг би Кличка на кожному етапі його кар'єри.

"Колись я запитав Кличка: "Ти маєш намір бути великим чемпіоном. Але хто найсильніший, проти кого ти боксував? Хто був його суперником? Хей, Пулєв, Дженнінгс, який був у поганій формі?

Кличко ніколи в історії не переміг би мене. Пам'ятаю, як люди казали, що Володимир більше не в такій хорошій формі. Звичайно, що коли люди програють мені – значить, або їм було зле, або вони знаходяться на спаді", – сказав Тайсон.

У листопаді 2015-го Володимир Кличко вийшов на ринг проти Тайсона Ф'юрі.

Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015-го. Українець програв британцеві за одноголосним рішенням суддів.