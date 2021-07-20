У Кличка є опція реваншу з Ф'юрі – це може мотивувати його повернутися в ринг, – промоутер

Володимир Кличко вже декілька років інтригує своїми заявами про ймовірне повернення у бокс. Повернути Кличка у ринг може не тільки рекорд Джорджа Формана, але й "незавершена справа".

Ф'юрі – мотивація Кличка

Олександр Красюк, генеральний директор промоутерської компанії K2 Promotions, прокоментував можливість повернення Кличка.

Варте уваги Перезавантаження перед поверненням: Кличко показав своє місце сили

Красюк розповів, що Кличко досі не прийняв для себе остаточно рішення щодо повернення у бокс. Він додав, що Володимир ніколи не заявляв, що повернення не відбудеться.

За словами промоутера, легендарний українець може повернутися заради реваншу з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Я знаю, що бокс залишається у його серці і думках. Є певні речі, які він називає незавершеною справою. У Володимира є опція реваншу з Тайсоном Ф'юрі, але цей бій так і не відбувся. Він ніколи серйозно не ставив перед собою мету влаштувати цей поєдинок, але говорив, що це незавершена справа, яка може мотивувати його і дати йому стимул для повернення,

– сказав Красюк.

Українець програв Ф'юрі у листопаді 2015 року рішенням суддів і втратив титули WBA, WBO, IBF. Боксери мали провести реванш, але Ф'юрі відмовився.

Нещодавно Ф'юрі покепкував зі збірної України, коли та грала проти Англії на Євро-2020. Кличко підтримав "синьо-жовтих" і знову натякнув на повернення.

Ще одна мотивація Кличка

Як відомо, друга мотивація Кличка – стати найстаршим чемпіоном в історії важкої ваги.

"Володимир перебуває у чудовій формі і піклується про себе. Він щодня старанно тренується, доглядає за своїм тілом і розумом. Кличко дуже сильний ментально", – зазначив менеджер.

Красюк припустив, що з віком Володимир став тільки сильнішим.

Він набагато сильніший, ніж був 15 – 20 років тому. Він може зробити це. За моїми підрахунками, він досягне віку Джорджа Формана у січні наступного року, тому в нього немає ніяких практичних причин приймати рішення про повернення до кінця року,

– резюмував Красюк.