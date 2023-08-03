Здолали клуб з російським коучем на красивій арені: напівпрофесійна команда дебютує в єврокубках

Клаксвік уже вибив собі місця у єврокубках цього сезону. Колектив представить свою країну вперше на єврокубковій арені.

Клаксвік – перша команда з Фарерських островів, яка зіграє на груповій стадії єврокубків. Колектив носить напівпрофесійний статус, пише 24 Канал.

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Герої своєї нації

Клаксвік уже встиг написати історію для футболу Фарерських островів, оскільки "сині" уже точно зіграють у груповому етапі єврокубковів цього сезону. Фарерський колектив стартував з першого кваліфікаційного раунду до Ліги чемпонів на правах чемпіона країни, де зустрівся із угорським Ференцварошем. Варто відзначити, що "зелених орлів" на той момент очолював російський наставник Станіслав Черчесов, проте Клаксвік вніс корективи у коучівські плани представника країни-агресора.

Фарерський колектив здобув перемогу над угорцями у першому матчі із рахунком 3:0, що стало неабиякою сенсацією та причиною звільнення Черчесова з тренерського крісла. Відразу після зустрічі команди дізналися, що переможець даної пари у наступному кваліфікаційному раунді зіграє проти шведського Хеккена.

Ференцварош, який ганебно поступився у першому матчі, вирішив продемонструвати свою недолугість, виклавши у соціальні мережі наступний текст: "У другому раунді на нас чекає чемпіон Швеції. Бо точно, що ми будемо рухатися далі". Проте матч-відповідь не став успішним для "зелених орлів", оскільки він закінчився із рахунком 0:0, що сигналізувало про прохід Клаксвіка до наступного раунду.

Уже на другому відбірковому етапі фарерський колектив протистояв Хеккену, з яким вдома зіграв у нульову нічию. Шведський клуб не навчився на гіркому досвіді Ференцвароша і після сенсаційної мирової виклав у соціальних мережах заспокійливий текст: "Тепер ми заберемо перемогу вдома наступного тижня". Проте не склалося, як гадалося. Клаксвік провів із Хеккеном неймовірний матч із рахунком 3:3, а згодом у серії пенальті вирвав перемогу, чим загнав у стан ейфорії усіх своїх фанатів.

Минулого сезону кольори Клаксвіка захищав український футболіст Дмитро Литвин. Наразі захисник виступає за португальську Лузітанію у третій лізі.

Відео світкування гравців фарерського клубу:

Дебют в єврокубках

Таким чином, фарерський колектив пробився у третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. А це означає, що Клаксвік уже в будь-якому випадку потрапить в груповий етап одного із єврокубків. Якщо "сині" вилетять у третьому відбірковому етапі до ЛЧ, де вони зустрінуться із норвезьким Молде, вони потралять у "фінал" кваліфікації до Ліги Європи. Якщо ж фарерський колектив і там зазнає поразки, то потрапить відразу в груповий етап Ліги конференцій.

Варто відзначити, що Клаксвік – це перший представник Фарерських островів у єврокубках в історії. Раніше жодна команда із цієї держави не проходила до основної частини міжнародних змагань. Тепер залишилось тільки 8 держав, чиї команди жодного разу не виходили у фінальний етап єврокубків, а саме: Північна Ірландія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Мальта, Чорногорія, Уельс, Андорра та Сан-Марино.

Цікаво, що вже цього сезону їхня кількість точно зменшиться до 7, оскільки в третьому кваліфікаційному раунді ЛЄ жереб звів Зринські з Боснії і Герцеговини та Брейдаблік з Ісландії. Тобто хтось з них точно вийде у плей-офф і гарантує собі щонайменше групу ЛК.

До речі, деякі країни з дна таблиці коефіцієнтів УЄФА все ж мали нагоду відчути смак єврокубків. Зокрема, Гібралтар у сезоні 2021/22 був представлений у групі ЛК клубом Лінкольн Ред Імпс. Північна Македонія в кампанії 2017/18 "делегувала" до групи ЛЄ Вардар. Того ж сезону один з двох разів Албанію представляв Шкендербеу, який навіть зміг здолати київське Динамо у груповому етапі (3:2). Від Ліхтеншейну в групі ЛК в сезоні 2021/22 грав Вадуц, який потрапив у один квартет із Дніпром-1, а Люксембург в кампанії 2019/2091 представляв Ф91 Дюделанж.

Прекрасна домашня арена

Свої домашні матчі Клаксвік проводить на стадіоні "Віт Джупумірар", який вміщує до 2600 людей та є найпівнічнішим у фарерській лізі. Саме на цій арені "сині" й зіграли двічі 0:0 у перших раундах єврокубків. Та от з'явилась проблема. Клаксвік більше не зможе грати домашні єврокубкові матчі на цьому стадіоні, оскільки "Віт Джупумірар" не відповідає мінімальним вимогам для 3-го раунду кваліфікації ЛЧ і далі. Таким чином, Мольде на Фарерських островав "сині" прийматисуть вже на національному 6,5-тисячнику "Торсволлур".

Стадоін Клаксвіка / інстаграм "синіх"

Клаксвік – напівпрофесійний клуб. Діло в тому, що у гравців фарерського колективу поза межами футбольного поля є й "основна" робота. Наприклад, поміж матчами з Хеккеном гравці "синіх" Йоуанес Даніельсен та Рене Юнсен працювали електриками, що є їхнім першочерговим заробітком. Проте такий статус не завадив Клаксвіку встановити гегемонію у тамтеншій першості, оскільки команда за 365 днів програла всього один матч (взявши до уваги навіть матчі кваліфікації ЛЧ).